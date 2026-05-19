AKP'nin Kocaeli'de düzenlediği Gençlik Şöleni için Fatih Belediyesi'nin öğrencileri otobüslerle taşıdığı ortaya çıktı. CHP'li belediyelerin organizasyonları iktidara yakın medya organlarında "kamu kaynaklarının israfı" olarak nitelendirilip soruşturmalara konu olurken, AKP'li belediyelere dokunulmaması tartışma yarattı.

Gazeteci Şaban Sevinç'in aktardığına göre, sosyal medyada paylaşılan ve bir okul tarafından gönderildiği anlaşılan veli bilgilendirme mesajında okuldaki öğrencilerin Kocaeli'nde düzenlenecek bir programa götürüleceği belirtildi. Mesajda, "resmi bir gezi kapsamında olmadığı" belirtildi. Daha sonra velilere bir kısa mesaj daha gönderilirken, "Öğrencilerimize duyurusu yapılan Kocaeli programı, Fatih Belediyesi tarafından düzenlenmektedir ve her serviste Fatih Belediyesi'nden birer görevli bulunacaktır" denildi.

MANSUR YAVAŞ İÇİN SORUŞTURMA İZNİ VERİLMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başta olmak üzere CHP'li belediyelerin düzenlediği festivaller, konser gibi etkinlikler "kamu kaynaklarının peşkeş çekilmesi" olarak manşetlere taşınırken, son olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş için İçişleri Bakanlığı soruşturma izni dahi vermişti.

ÖZEL ERDOĞAN'I HATIRLATMIŞTI

CHP lideri Özgür Özel de konuya tepki gösterdiği açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarını hatırlatmış ve "Bu konudaki tüm uyarılara rağmen, hassasiyet göstermemiş olanların, Karabük mitingine giderken Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bir aracının kullanılıp kullanılmadığı konusundaki hassasiyetleri gerçekten takdire şayan" demişti.

Özel sözlerinin devamında ise şunları kaydetmişti:

“2023 seçimlerinin temel tartışması şuydu, ben onu hatırlıyorum, Sayın Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olarak her yere devletin kendisini ‘cumhurbaşkanı’ olarak tahsis ettiği araçla gidiyordu ve seçim yasaklarının daha önceki parlamenter sistemde uygulandığı ‘Efendim işte seçimlere belli bir süre kala resmi açılış töreni yapmama, gittiğinde kendisine valilerin eşlik etmemesi gibi’, demokrasinin gereği olan hiçbir kurala uymaksızın devletin bütün imkanlarını kullanıyor, devletin bütün protokollerini kullanıyor, açılışlarını yapıyor ve ‘ben cumhurbaşkanıyım’ diyordu. Aslında o anda ‘cumhurbaşkanı adayı’ olarak mitinglere gidiyordu ama bunları yapıyordu."