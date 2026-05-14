



Kastamonu’nun Aktekke Mahallesi Seheryeli Sokak’ta, Sepetçioğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısındaki bir binada meydana gelen olayda, iddiaya göre ilahiyat fakültesinde öğrenci olan erkek bir öğrenci 2’nci kattan atladı. Park halindeki bir otomobilin üzerine düşen öğrenci ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay esnasında Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görev yapan A.D. evde bulunuyordu.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında elde edilen ilk bulgulara göre olayın kaza olmayabileceği değerlendirilerek A.D. hakkında gözaltı kararı verildi.

İLAHİYAT HOCASI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. hakkında “nitelikli cinsel saldırı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “özel hayatın gizliliğini ihlal”, “mala zarar verme”, “silahla tehdit” ve “hakaret” suçlamaları yöneltildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖĞRENCİSİNİ EVE DAVET ETMİŞ

İddiaya göre şüpheli konumundaki A.D., aynı fakültede öğrenci olan genci bıçakla tehdit ederek cinsel saldırıda bulundu. Öğrencinin ifadesinde ayrıca, olayın öğretmenin kendisini davet ettiği bir evde gerçekleştiği belirtildi. Ancak söz konusu adresin öğretmene ait olup olmadığına dair net bir bilgi bulunmadığı ifade edildi.