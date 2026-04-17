Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Domenico Tedesco, istifa sorusunu yanıtladı.

Basın toplantısında "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Domenico Tedesco, böyle bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Tedesco, "Çok fazla zorluk yaşadığımız bir sezon. Alanyaspor maçında son dakikada yediğimiz gol, Antalya’da son dakikada atamadığımız gol, Kasımpaşa maçı ve bu akşam. Kolay değil. Hayal kırıklığı hissediyoruz. Konya’yı yenip yarı finale çıkmak istiyoruz. Sonrasında da güzel bir derbi maçı oynayacağız. Kafamda bunlar dışında bir soru yok. Umarım sorunuz bir şakadır. Çünkü çılgınca bir soru. Ben full enerjimle işine devam ediyorum."