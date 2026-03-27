1977 yılında, İspanya'nın Tenerife adasındaki Los Rodeos Havalimanı'nda meydana gelen ve 583 kişinin hayatını kaybettiği, 61 kişinin yaralandığı uçak kazası, havacılık tarihinin en ölümcül kazası olarak tarihe geçti. Kaza, sadece bir uçağın değil, iki Boeing 747 yolcu uçağının karıştığı bir çarpışmanın sonucuydu ve havaalanının pistinde gerçekleşti.

KLM 4805 ve Pan Am 1736 sefer sayılı uçakların asıl varış noktası Las Palmas’taki Gran Canaria Havalimanı’ydı. Günün erken saatlerinde Gran Canaria’da meydana gelen bir bomba patlaması, uçakları 747 tipi uçakları ağırlayabilecek tek havalimanı olan Los Rodeos’a yönlendirdi. Küçük ölçekli ve genellikle hafif uçaklara hizmet veren Los Rodeos, aniden gelen büyük uçaklarla dolup taşmıştı. Park alanları sınırlıydı ve pist yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kritik seviyedeydi.

'BURAYA SIKIŞIP KALACAĞIZ'

KLM’nin kaptanı Jacob Veldhuyzen van Zanten, gecikmelerden giderek rahatsız hale geliyordu. Hollanda hükümetinin görev sürelerine yönelik yeni düzenlemeleri, Zanten’in izin verilen süreleri aşma riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyordu.

Olaydan önce pilotun sözleri "Bundan daha büyük posta pulları gördüm. Şimdi burada sıkışıp kalacağız, kahretsin" şeklinde oldu. Zanten, KLM uçağının kalkışından önce yakıt ikmali yapmayı tercih etmişti ve felaket, kötü hava koşulları, iletişim hataları ve dolu yakıt deposunun birleşimiyle kaçınılmaz hale geldi.

KORKUNÇ ÇARPIŞMA

KLM uçağı, kalkış izni aldığını sanarak pistte ilerledi ve Pan Am 1736 sefer sayılı uçağı doğrudan çarptı. Pan Am kaptanı Victor Grubbs, kokpit ses kayıt cihazına (CVR) göre, yoğun sisin içinden KLM uçağını gördüğünde "İşte orada!" diye bağırdı. Korkunç anlar devam etti ve Grubbs’un bir diğer uyarısı "İşte orada... bakın ona. Kahretsin, o şerefsiz geliyor!" şeklindeydi.

KLM uçağı, Pan Am’ın arka gövdesine çarptıktan sonra 150 metre ileride düştü. Alev alan uçak, yakıtının tutuşmasıyla anında dev bir yangın topuna dönüştü.

İKİ UÇAKTA YÜZLERCE CAN KAYBI

Çarpışma sonucunda KLM uçağındaki 248 kişi hayatını kaybetti. Pan Am uçağındaki 396 kişiden ise 335’i yaşamını yitirdi. Pan Am’dan kurtulan 61 kişinin tamamı uçağın ön bölümünde oturuyordu. Kokpitteki beş kişi mucizevi şekilde hayatta kaldı.