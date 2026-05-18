Balık tutmaya çıktığı sırada yaşanan tekne kazasında ağır yaralanan Stavros Floros, tedavi sürecinin ardından ilk kez konuştu. Hastane sürecinde kendisine gelen destek mesajlarının büyük moral olduğunu belirten Floros, yaşadığı sürece dair duygularını paylaştı.
DESTEK MESAJLARI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ
Kaza sonrası tedavisi devam eden Stavros Floros, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kendisine gönderilen destek mesajları için teşekkür etti. Yunanistan’dan ve dünyanın farklı yerlerinden gelen mesajların kendisine güç verdiğini söyledi.
''HER ŞEY İYİYE GİDİYOR''
“Her şeyin iyiye gittiğini ve Tanrı’ya şükrettiğini” ifade eden Floros, bu süreçte edilen duaların kendisi için büyük anlam taşıdığını belirtti.
(SON HALİ)
''KARDEŞ KAZANDIM''
Yarışmacı ayrıca Manos Malliaros hakkında da konuşarak, yaşanan olayların ikiliyi daha da yakınlaştırdığını ve onu artık ailesi gibi gördüğünü söyledi.
Manos Malliaros da sosyal medya paylaşımında, “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ama bu süreçte bir kardeş kazandım” ifadelerini kullandı.
Günün Trend Haberleri
İKİNCİ BİR OPERASYON PLANLANIYOR
Öte yandan Yunan basınında yer alan iddialara göre Floros’un ABD’nin Miami şehrinde ilk ameliyatını geçirdiği ve operasyonun başarılı olduğu belirtildi. Ancak tedavi sürecinin devam ettiği, özellikle ayağındaki ciddi hasar nedeniyle ikinci bir operasyonun daha planlandığı ifade edildi. Ayrıca sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığı, bilgilerin Yunan basınına dayandığı aktarıldı.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.