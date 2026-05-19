Yapay zekâ ekosistemindeki agresif genişleme ve buna bağlı gelişen arz-talep dengesizliği, bellek (DRAM) maliyetlerini son birkaç yılda radikal bir noktaya taşıdı. Birim maliyetlerin önceki dönemlere kıyasla 3 ila 4 kat artış göstermesi, global donanım pazarında ciddi bir finansal baskı oluştururken, çözümün adresi olarak Çinli yarı iletken üreticileri işaret ediliyor.

YAPAY ZEKA BASKISI VE DRAM DARBOĞAZI

Modern veri merkezlerinin ve büyük dil modellerinin (LLM) ihtiyaç duyduğu yüksek bant genişlikli bellek talebi, geleneksel DRAM üretim kapasitesinin bu alana kaydırılmasına neden oldu. Bu durum, standart tüketici ve kurumsal bellek pazarında fiyatların kontrolsüz yükselmesini tetikledi. Mevcut konjonktürde ABD’nin teknolojik ambargoları nedeniyle küresel pazara entegre olmakta zorlanan Çinli üreticiler, krizin derinleşmesiyle birlikte stratejik birer alternatif haline dönüşüyor.

ÇİN'İN YARI İLETKEN YATIRIMLARI VE PAZAR PAYI PROJEKSİYONU

Samsung’un eski departman yöneticisi ve teknoloji danışmanı Kye-hyun Kyung, Çin hükümetinin sübvansiyonlarla desteklediği bellek yatırımlarının kritik bir olgunluk seviyesine ulaştığını belirtiyor. Kyung’un analizlerine göre:

Pazar Girişi: Batılı ve Güney Koreli tedarikçilere olan bağımlılığı minimize etmeyi hedefleyen Çin, yerel üretimiyle global pazar payından pay almaya başladı.

Fiyat Regülasyonu: Yatırımların mevcut ivmesini koruması halinde, Çin menşeli arzın artmasıyla birlikte 2025 yılının ikinci yarısından itibaren bellek fiyatlarında hissedilir bir deflasyonist (fiyat düşüşü) süreç bekleniyor.

SEKTÖREL FAKTÖRLER VE ÜRETİM KAPASTİELERİ

Çin'in bellek teknolojilerindeki amiral gemisi konumundaki ChangXin Memory Technologies (CXMT), halihazırda bölgenin en büyük DDR5 üreticisi olarak kapasite artırımına gidiyor. Jiahe Jinwei gibi yardımcı üreticilerin de eklenmesiyle Çin’in üretim gücü ivmeleniyor.

Teknik Öngörü: Araştırma verileri, 2027 yılının ikinci yarısına gelindiğinde Çinli üreticilerin toplam üretim hacminin aylık 6 milyon plaka (wafer) seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

OLASI RİSK FAKTÖRLERİ

Ancak bu iyimser tablo, yapay zekâ yatırımlarının sürekliliğine endeksli durumda. Kyung, yapay zekâ sektöründeki sermaye harcamalarının (CAPEX) azalması veya teknoloji devlerinin bu alandaki yatırımlarını konsolide etmesi durumunda, Çinli üreticilerin de üretim kapasitelerini ve Ar-Ge yatırımlarını aşağı yönlü revize edebileceği konusunda sektörü uyarıyor.

Sonuç olarak, Çinli üreticilerin global tedarik zincirine daha agresif bir şekilde dahil olması, önümüzdeki iki yıl içerisinde donanım maliyetlerinin yeniden dengelenmesinde anahtar rol oynayabilir.

ARTAN FİYATLAR ÇAKILACAK

Olaya sektörel bazda bakıldığı takdirde Samsung kanadından gelen açıklama ile birlikte Çinli üreticilerin bellek sorununa alternatif bir rota çizmesi halinde fiyatlar yeniden düşüşe geçebilir. Telefonlardan laptop ve tabletlere hayatımızın her anında bulunan teknolojik ürünleri etkileyen DRAM ürünlerinin fiyatlarında oluşan 3-4 kat bandındaki artışın geri tepmesi ile teknolojik cihaz fiyatlarının da çakılması beklenenler arasında.