ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, yapay zeka ve bulut bilişim altyapısını güçlendirmek amacıyla Japonya’da 1,6 trilyon yen (yaklaşık 10 milyar dolar) değerinde devasa bir yatırım hamlesi başlatıyor.

Şirketin Japonya tarihindeki en büyük finansal taahhüdü olma özelliğini taşıyan bu karar, Microsoft Başkan Yardımcısı Brad Smith’in Tokyo’da Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından kamuoyuna duyuruldu.

2026-2029 yıllarını kapsayan stratejik plan doğrultusunda Microsoft, bölgedeki teknolojik kapasitesini artırmak için Japonya'nın önde gelen kuruluşlarından SoftBank Group Corp. ve internet servis sağlayıcısı Sakura Internet Inc. ile işbirliğine gidecek.

Görüşme sırasında Japon ekonomisinin geleceğine duydukları güveni vurgulayan Smith, bu yatırımın ülkenin dijital dönüşümü için kritik bir destek sunacağını ifade etti.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ise teknoloji devinin bu hamlesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, söz konusu yatırımın Japonya’nın veri egemenliğinin korunması ve güçlendirilmesi açısından stratejik bir önem taşıdığını kaydetti.