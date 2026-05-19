Geçtiğimiz yılın sonlarında trajik bir kaza olarak kayıtlara geçen olayın arkasından aile içi cinayet şüphesi çıktı. İspanyol basınının önde gelen yayın organlarından La Vanguardia'nın aktardığı bilgilere göre, Katalonya yerel polisi (Los Mossos d'Esquadra), ünlü iş insanını öldürdüğü şüphesiyle oğlu Jonathan Andiç’i gözaltına aldı.

MONTSERRAT DAĞINDA ŞÜPHELİ ÖLÜM

71 yaşındaki Türk ve İspanyol vatandaşı İsak Andiç, Aralık 2024’te Barselona’nın kuzeyinde yer alan Montserrat dağlık bölgesinde akşam yürüyüşü yaptığı sırada yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetmişti. Olay esnasında babasının yanında bulunan Jonathan Andiç, ilk andan itibaren yürütülen adli soruşturmanın odağındaydı. Süreç boyunca hakkındaki tüm suçlamaları ve babasının ölümünden sorumlu olduğu iddialarını kesin bir dille reddeden oğul Andiç, polisin derinleştirdiği soruşturma kapsamında nihayetinde kelepçelenerek gözaltına alındı.

İSTANBUL'DAN İSPANYA'NIN ZİRVESİNE UZANAN BAŞARI

İstanbul doğumlu olan ve Sefarad Yahudisi bir aileden gelen İsak Andiç, henüz 14 yaşındayken İspanya’ya göç etmiş ve sıfırdan kurduğu Mango markasıyla küresel bir hazır giyim imparatorluğu inşa etmişti. Hayatının büyük bölümünü Barselona’da geçiren milyarder iş insanı, Forbes dergisinin 2024 yılı verilerine göre yaklaşık 4,5 milyar euro servetiyle İspanya'nın en zengin 5'inci kişisi konumundaydı.

Moda dünyasını yasa boğan bu trajik ölümün, bir cinayet davasına dönüşüp dönüşmeyeceği ise İspanyol yargısının atacağı sonraki adımlarla netleşecek.