Bilgi teknolojileri alanında düzenleyici otorite olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), vatandaşların uzun süredir şikayet ettiği dolandırıcılık ve reklam mesajlarına karşı kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. 1 Nisan 2026’da yürürlüğe girecek yeni yönetmelik, özellikle toplu SMS ve MMS gönderiminde köklü değişiklikler içeriyor.

TOPLU MESAJ GÖNDERİMİNE E-İMZA ŞARTI

Yeni düzenlemeye göre, toplu SMS ve MMS gönderimi sağlayan sistemlere girişte önemli bir güvenlik katmanı getiriliyor. Artık bu sistemleri kullanacak kişi ya da kurum yetkililerinin güvenli elektronik imza (e-imza) ile kimlik doğrulaması yapması zorunlu olacak.

Bu adım sayesinde, kimliği belirsiz kişiler üzerinden yapılan toplu mesaj gönderimlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. E-imza kullanamayan kişi veya kurumlar ise toplu mesaj gönderimi gerçekleştiremeyecek.

YURT DIŞI KAYNAKLI MESAJLARA FİLTRE

Düzenlemenin bir diğer dikkat çeken ayağı ise yurt dışı kaynaklı mesajlar oldu. Buna göre, Türkiye’deki kullanıcılara yurt dışından gönderilen SMS ve MMS’lerde internet bağlantısı (URL) bulunması halinde, bu mesajlar doğrudan engellenecek.

Yetkililer, bu uygulamanın özellikle sahte kampanyalar, dolandırıcılık linkleri ve yasa dışı bahis sitelerinin yaygın olarak kullandığı yöntemleri etkisiz hale getireceğini bildiriyor.

ŞİKAYETLER ARTMIŞTI

Son yıllarda dolandırıcıların ve yasa dışı bahis sitelerinin dikkat çekici başlıklarla gönderdiği mesajlar, kullanıcılar için ciddi bir sorun haline gelmişti. Günün her saatinde gelen bu içerikler hem güvenlik riski oluşturuyor hem de günlük yaşamı olumsuz etkiliyordu.

BTK’nın hayata geçireceği yeni sistemle birlikte, bu tür izinsiz ve zararlı mesajların büyük ölçüde azalması bekleniyor.

1 NİSAN'DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Geçtiğimiz aylarda duyurulan düzenleme, 1 Nisan 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe girecek