Günümüzde siber dolandırıcılar; sahte telefon aramaları, oltalama e-postaları ve aldatıcı SMS yöntemlerine bir yenisini daha ekledi. Özellikle WhatsApp ve TikTok gibi platformlar üzerinden yayılan, kamuoyunda "görev dolandırıcılığı" olarak bilinen yöntemle, mağdurlar binlerce euroluk maddi kayıplarla karşı karşıya kalabiliyor.

Dolandırıcılık süreci, kurbana gönderilen ve herhangi bir uzmanlık gerektirmeyen "online iş" teklifiyle başlıyor. Sözde işe alım sorumluları tarafından gönderilen mesajlarda, günlük birkaç on eurodan yüzlerce euroya kadar ulaşabilen cazip kazançlar vaat ediliyor.

Sürecin işleyişi şu aşamalardan oluşuyor:

İlk aşamada kurbandan, sosyal medya videolarını beğenmek, hesapları takip etmek veya Google Haritalar üzerinden işletmelere yorum yapmak gibi basit görevleri yerine getirmesi isteniyor. Güven kazanmak amacıyla, bu ilk görevler için mağdura küçük miktarlarda gerçek ödemeler yapılıyor. Mağdurun güveni kazanıldıktan sonra, daha yüksek kazançlı "premium" görevler teklif ediliyor. Ancak bu yeni seviyeye geçmek için kurbanın sisteme belirli bir miktar para yatırması şart koşuluyor.

Mağdur ödeme yaptıkça daha büyük tutarlı görevler açılıyor. Kurbanın ödeme yapacak gücü tükendiğinde veya yatırdığı parayı geri çekmek istediğinde, platformdaki hesabı bloke ediliyor ve sözde işe alım sorumlusu tüm iletişimi keserek ortadan kayboluyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Fransız resmi siber güvenlik portalı cybermalveillance.gouv.fr tarafından paylaşılan bilgilere göre, dolandırıcılar bazen inandırıcılığı artırmak için tanınmış küresel şirketlerin isimlerini ve logolarını da suistimal ediyor.

Güvenlik birimleri, korunma yöntemlerini şu şekilde sıralıyor: Hiçbir yasal işveren, işe alım süreci veya görev tanımı kapsamında adaydan para talep etmez. Şüpheli bir mesaj alındığında yanıt verilmemeli, numara derhal engellenmeli ve platform üzerinden şikayet edilmelidir. Dolandırıcılıkla karşılaşıldığında mesajlaşma kayıtları, telefon numaraları ve banka transfer dekontları gibi tüm veriler delil olarak saklanmalıdır.

Maddi kayıp yaşanması durumunda, toplanan delillerle birlikte en yakın kolluk kuvvetine veya adliyeye giderek suç duyurusunda bulunulmalıdır.