Mobil cüzdan ve temassız ödeme yöntemlerinin günlük hayatı kolaylaştırmak için yaygınlaşması, siber dolandırıcılar için yeni bir kapı araladı.

Son dönemde tüketici şikayetlerini inceleyen uzmanlar, "hayalet dokunma" (ghost tapping) adı verilen yeni bir yöntem konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Bu yöntemle tüketiciler farkında bile olmadan yüksek miktarlarda borçlandırılabiliyor ya da bakiyeleri bir anda sıfırlanıyor.

"HAYAKET DOKUNMA" (GHOST TAPPİNG) NEDİR, NASIL YAPILIYOR?

Dolandırıcıların yeni gözdesi olan "hayalet işlem" yönteminde, özellikle kalabalık alanları hedef seçiyor.

Sokaktaki satışlar, kermesler, açık hava fuarları veya bağış toplama faaliyetleri sırasında mobil ödeme terminallerini (POS cihazı veya POS özellikli telefonlar) kullanan kötü niyetli kişiler, tüketicilerden gizlice binlerce liralık usulsüz tahsilat gerçekleştirebiliyor.

KÜÇÜK BAĞIŞ BAHANELERİYLE BÜYÜK VURGUN

Yayımlanan uluslararası siber güvenlik raporlarında, yöntemin ne kadar tehlikeli olduğunu gösteren somut bir örnek paylaşıldı.

Bir yakınının cenaze masrafları için sokakta bağış topladığını iddia eden bir kişiye yardım etmek isteyen bir vatandaş, sadece 5 dolar vermek için kredi kartını uzattı. Dolandırıcının kartı kendi telefonuna yakınlaştırarak hızlıca işlem yapmasının ardından acı gerçek ortaya çıktı: Mağdurun hesabından, saniyeler içinde iki adet 2.496 dolarlık usulsüz işlem gerçekleştirildiği tespit edildi.

Uzmanlar, dolandırıcıların ödeme esnasında telefon veya terminal ekranını kullanıcılardan ustaca gizlediğini, mağdurların ise onayladıkları tutarın çok üzerinde bir ücretlendirmeyle karşı karşıya kaldığını belirtiyor.

TUZAKTAN KORUNMAK İÇİN 3 ALTIN KURAL

Siber dolandırıcılıkla mücadele etmenin ve maddi kayıpları önlemenin en etkili yolu, işlem esnasında ve sonrasında gözünüzü dört açmaktan geçiyor. İşte uzmanların tüketicilere önerdiği temel önlemler:

İşlem Ekranını Kontrol Edin: Ödeme yapmadan önce terminal veya telefon ekranında yazan tutarı mutlaka kendi gözünüzle görün ve onaylayın.

Anlık Bildirimleri Açın: Banka ve kredi kartı uygulamalarınızdaki "anlık işlem uyarılarını" aktif hale getirin. Bu sayede onayınız dışındaki işlemlerden saniyeler içinde haberdar olabilirsiniz.

Fiziki veya Dijital Fiş İsteyin: Fişler, olası bir dolandırıcılık iddiasında bankanıza sunabileceğiniz en önemli hukuki kanıttır. Satıcının "cihaz bozuk, internet çekmiyor" diyerek fiş vermekten kaçınması önemli bir usulsüzlük sinyalidir.

TÜRKİYE'DEKİ TÜKETİCİLER GÜVENDE Mİ?

Yurt dışında binlerce dolarlık büyük kayıplara yol açan bu yöntem, Türkiye'deki tüketiciler için de potansiyel bir risk barındırıyor olsa da ülkemizde bu tür suiistimallerin önüne geçmek adına çok güçlü bir yasal sınırlandırma mevcut.

Türkiye'deki işlemler, kontrolsüz boşaltmaların önüne geçmek için belirli bir koruma mekanizmasına tabi tutuluyor. Konuyla ilgili en net güvence ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (BDDK) geliyor.

BDDK'nın aldığı karar doğrultusunda Türkiye'de kredi ve banka kartları ile mobil cihazlar üzerinden yapılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 2.500 TL'dir. Bu yasal sınır sayesinde dolandırıcılar "hayalet dokunma" yöntemiyle saniyeler içinde hesabınızı tamamen boşaltmak istese bile, tek seferde 2.500 TL'nin üzerindeki işlemler için kart şifrenizin girilmesi zorunlu kılınıyor.

Yine de bu limite kadar olan tek seferlik gizli kayıpları engellemek adına; kart hareketlerinizi sık sık kontrol etmeniz ve ödeme anında ekrana dikkat etmeniz hayati önem taşımaya devam ediyor.

Uzmanlar, bu sinsi tuzağa düştüğünü fark eden tüketicilerin hiç vakit kaybetmeden harekete geçmesi gerektiğini belirtiyor. Yapılması gereken ilk iş; zaman kaybetmeden bankayla iletişime geçerek "harcama itirazı" (chargeback) sürecini başlatmak ve ardından yasal hakları korumak adına yerel tüketici hakları mercilerine şikayette bulunmak.