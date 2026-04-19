Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yapılan yüzde 12,19 zam, ilk 3 ayda görülen yüksek enflasyonla birlikte adeta buharlaştı.

Alım gücünü her geçen gün kaybeden milyonlarca emekli, gözünü temmuzda yapılacak emekli zammına çevirirken, ekonomi yönetiminin maaşlarda yapacağı artışa ilişkin ilk işaretler ortaya çıktı.

REFAH PAYI ÖDENMEYECEK

AKP'nin seçim ekonomisine henüz başlamaması nedeniyle temmuz zammında da refah payı uygulamasına başvurulmayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam oranı, 6 aylık enflasyon farkıyla kesinleşecek. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, enflasyon ocak ayında yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta ise yüzde 1,94 oranında arttı. Böylece 3 aylık enflasyon yüzde 10,04 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz hafta paylaştığı Piyasa Katılımcıları Anketi ile reel sektör ve finansal sektör katılımcılarının beklentilerine yer verirken, paylaşılan raporla emeklilere verilmesi planlanan 6 aylık enflasyon farkı da açığa çıkmış oldu.

Paylaşılan beklenti anketine göre, enflasyonun nisanda yüzde 2,93, mayısta yüzde 1,82, haziranda ise yüzde 1,52 gelmesi bekleniyor. Rapordaki beklentilerin gerçekleşmesi halinde emeklilerin temmuz zammı yüzde 17,08 olarak kesinleşecek.





EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN 416 TL OLACAK



Söz konusu tahminlerin gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşında da değişikliğe gidilecek. Enflasyon verileri SGK mevzuatına göre emeklilerin yalnızca kök aylıklarında artış anlamına gelse de, AKP ve MHP tarafından Meclis'e sunulacak düzenleme ile enflasyon farkı aynı oranda en düşük emekli maaşına da yansıtılacak.



Halihazırda 20 bin TL seviyesinde olan en düşük emekli maaşı, yüzde 17,08'lik olası bir zam senaryosunda yıl sonuna kadar 23 bin 416 TL'ye yükselmiş olacak.