DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılması sonucu dün gece ameliyat edildi.

Önder, 12 saat süren ameliyatın tamamlanmasının ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Prof. Dr. Ertan Sağbaş, "Anlık verileri değerlendiriyoruz. ECMO ile birlikte bazı parametrelerde kısmi düzelmeler gördük ama hastamız gerçekten çok kritik pozisyonda" dedi.

Başhekim Cavlan Çiftçi de "Sayın Sırrı Süreyya Önder, 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde 15.04.2025 saat 22.41 sularında hastanemiz acil ünitesine ulaştırılmıştır. Acil servisimizde 10 dakika süren masaj sonrası spontan dolaşım sağlanmış, nabız alınmış, yapılan acil ekokardiyografi sonucunda Tip I Aort Diseksiyonu (Kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inen aortayı içeren tüm aorta katları içerisine kanama) olduğu tespit edilmiştir" bilgilerini paylaştı.

Hayati tehlikesi devam eden Sırrı Süreyya Önder için şarkıcı Teoman sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Teoman "Sırrı ağabey eğer ölürsen, içimden kocaman bir parça daha kopacak. Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan. İrfan Alış’ın gidişi gibi; Ölme Sırrı Ağabey. Benimle yine dalga geç. Güldür beni" ifadelerini kullandı.