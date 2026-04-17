Et ve Süt Kurumu'nun piyasayı regüle etmek için Avrupa'dan tereyağı ithal edileceği iddia edildi. CHP PM Üyesi Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Avrupa'nın en büyük büyükbaş hayvan varlığına sahibiz" açıklamasına tepki gösterdi. Adem, şunları kaydetti:

"Bugün karşımızda sadece liyakatsiz ve iş bilmez bir yönetim değil; göz göre göre yerli üreticimizin ipini çeken bir yapı bulunmaktadır. Adında et ve süt geçen ancak bu ülkenin bereketli topraklarıyla bütün bağını koparmış olan Et ve Süt Kurumu; kuruluş felsefesine ve milli tarıma ihanet etmektedir.

Bizler daha önce uyardık; İtalya sınırları ötesinden tonlarca tereyağı getirilerek üreticimize nasıl darbe vurulduğunu hep birlikte gördük. Biz İtalya fiyaskosunun hesabını sorarken; şimdi masada çok daha vahim bir iddia var. Sektörde yüksek sesle konuşulan ve giderek netleşen bu yeni iddiaya göre; Et ve Süt Kurumu şimdi de rotayı Hollanda tarafına çevirmiş. Piyasayı dengelemek gibi son derece riyakar ve içi boş bir bahanenin arkasına sığınarak; Hollanda menşeli küresel tedarik devi Interfood şirketi üzerinden tam dört bin ton tereyağı ithal edileceği iddia edilmektedir.

İTALYA'DAN SONRA ROTA HOLLANDA'YA ÇEVRİLDİ

Buradan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine ve o koltukları işgal eden Et ve Süt Kurumu yöneticilerine açıkça soruyorum: İtalya sevdası bittikten sonra şimdi de Hollanda kapılarında el pençe divan durduğunuz iddiaları doğru mudur? Dört bin ton tereyağı ithalatı için gümrükleri sıfırlayıp yabancı şirketlerle gizli saklı anlaştığınız yönündeki bu vahim iddialar karşısında neden hala susuyorsunuz?

Bu millete ait olan devasa kaynakları; kendi çiftçimize ve köylümüze destek primi olarak vermek yerine neden elin yabancısına aktarıyorsunuz? Kurum üst yönetiminin uluslararası firmalarla ve gizemli aracılarla kurduğu o şaibeli ilişkiler ağını adım adım takip ediyoruz. Et ve Süt Kurumu; Türk çiftçisinin kara gün dostu olması gerekirken; maalesef yabancı sermayenin ve rant çetelerinin tahsilat bürosuna dönüştürülmüştür. Bu tablo; açık bir beceriksizlik değil; kasıtlı bir tasfiye politikasıdır.

Bu rant düzenini kuranlar şunu çok iyi bilmelidir: İtalya alımları ile başlayıp Hollanda iddiaları ile devam eden bu ithalat zinciri; Türkiye Cumhuriyeti devleti için bir milli güvenlik sorunudur. Kendi üreticisini ezen bir ülkenin mutfağında yangın sönmez. Siz yabancı şirketlerin temsilciliklerini yapmaya devam edin; biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu milletin alın terini sömüren bu sömürü çarkını kırıp atacağız. O ithalat sözleşmelerinin ve milletin cebinden çalınan her kuruşun hesabını tek tek soracağız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını ithalat lobilerine yedirmeyeceğiz."