TRT’nin tarih dizilerdeki hatalarına akademi ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü de ortak oldu. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şen ile sanat tarihçisi Sude Saki, 2025’te bir makale kaleme aldı. İkili; Türk okçuluğunun önemli isimlerinden Tozkoparan İskender’e ait ilk ve tek “menzil taşını” bulduklarını iddia etti.



İki akademisyen ormanda diziden kalan bu dekorların “Menzil taşı” olduklarını öne sürüp hazırladıkları makaleyi yayınladı.



GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI



Cumhuriyet Gazetesi'nden Aytunç Ürkmez'in haberine göre, makalede menzil taşının; İstanbul 5 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 26 Şubat 2025 tarihli toplantısında tarihi eser olarak tescillendiği belirtildi. Taşın, İstanbul İslam Eserleri Müzesi’ne kaldırıldığı, koruma çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı. Ancak gerçeğin böyle olmadığı ortaya çıktı.





'2019'DA BEN YAPTIM'



TRT’de yayınlanan Tozkoparan İskender dizisinin sanat ekibinde yer aldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Seçkin Anık, söz konusu menzil taşının ahşaptan yapılma bir dizi dekoru olduğunu açıkladı. Anık; taşın 2019’da dekor olarak üretildiğini, üstündeki Osmanlıca şiir ve yazıları da kendisinin yazdığını söyledi.





'BUNA NASIL İNANDINIZ?'



KIRŞEHIR Ahi Evran Üniversitesi’nden Şükrü Seçkin Anık; “Menzil taşlarının hepsi mermerden üretilmiştir. Ahşaptan olabileceğine inanmaları da tartışma konusudur” tespitini yaptı.





