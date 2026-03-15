6. sezonuyla reytinglerde zirveyi koruyan Teşkilat’ta beklenmedik bir veda gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçen sezon projeye katılan ve Ejder karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, diziden ayrılıyor. Sevilen karakterin vedası, hem izleyicileri hem de dizi ekibini üzdü.

Ejder’in diziden ayrılmasıyla hikâye önemli bir dönemeçten geçecek. Teşkilat’ta karakterin hikâyesinin nasıl şekilleneceği ise henüz netleşmedi. İzleyiciler, sosyal medyada ayrılıkla ilgili tahminlerini paylaşırken, dizinin senaryosunun bundan sonraki sezonlarda nasıl devam edeceği merak konusu oldu.

İZLEYİCİLERİ ŞAŞIRTAN VEDA

Dizinin hayranları, Ejder karakterinin projeye dahil olduğu ilk günden beri ilgiyle takip ediyordu. Karakterin dramatik sahneleri ve hikâyeye kattığı gerilim, dizinin reytinglerini güçlendirmişti. Şimdi ise izleyiciler, Erkan Petekkaya’nın yokluğunda dizinin nasıl bir rota izleyeceğini konuşuyor.

HİKAYE NASIL DEVAM EDECEK?

Teşkilat, Ejder karakterinin vedasıyla izleyicilerini yeni bir merakla baş başa bırakıyor. Önümüzdeki bölümlerde dizide hangi sürprizlerin yaşanacağı ve yeni karakterlerin hikâyeye nasıl dahil olacağı, hayranlar tarafından merakla bekleniyor.





Öte yandan; Asena Girişken, Suzan rolünü canlandırdığı Teşkilat dizisinden ayrılıyor.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Girişken’in fenomen dizide ayrılacağının öğrenilmesinin hemen ardından yeni projesi de belli oldu. Girişken, OGM Pictures’ın Show TV’de yayınlanacak ilk dizisi olan “Delikanlı”yla el sıkıştı.