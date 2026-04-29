Her pazar ekrana gelen “Teşkilat” dizisinin sezon finaliyle ilgili yeni bir karar alındı. Daha önce açıklanan final tarihi öne çekildi. SEZON FİNALİ ÖNE ÇEKİLDİ Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ilk etapta 14 Haziran Pazar olarak planlanan sezon finali, alınan yeni kararla öne çekildi. Son bilgilere göre dizi, 184. bölümün yayınlanacağı 7 Haziran Pazar akşamı sezon arası verecek. SAHNE ÇOK KONUŞULACAK Öte yandan kulislerde, “Teşkilat”ın sezon finalinde izleyiciyi ekran başına kilitleyecek çarpıcı gelişmelerin yaşanacağı ve kanlı bir düğün sahnesiyle sezona ara verileceği konuşuluyor.

