2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 24 yıllık hasreti dindiren Ay-Yıldızlı ekip, tarihi bir zafere imza attı. Mücadelenin ardından milliler büyük sevinç yaşadı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın coşkusu da dikkat çekti. Bakan Osman Aşkın Bak, "Hayırlı olsun milletimize" açıklamasını yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise, "Kupayı alıp geleceğiz" dedi.

