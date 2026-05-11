A Milli Takımımızın katılacağı FIFA 2026 Dünya Kupası'na sayılı günler kala, aday kadroya kimin çağırılacağı merak ediliyordu. Bugün sosyal medyada ortaya çıkan bir görselde '44 kişilik A Milli Takım aday kadrosu' adıyla bir paylaşım yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu ise paylaşılan görseli yalanladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde A Milli Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunu gösterdiği iddia edilen bir görsel, sosyal medyada dolaşıma sokulmuştur. Kamuoyunu yanıltan bu paylaşıma hiçbir şekilde itibar edilmemesini; doğru bilgilendirmeler için yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmî kaynaklarının referans alınması gerektiğini önemle hatırlatırız." ifadeleri kullanıldı.