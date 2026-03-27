Esra Alus

Kimya mühendisi Özgür Bilgiç, 10 Eylül 2025’te Gaziantep–İstanbul uçuşunda THY uçağının içinde ölümden döndü. İstanbul Havalimanı’na iniş yaptığı sırada Bilgiç’in oturduğu koltuğun üzerindeki bagaj kapağı aniden yerinden koparak başına düştü. Emniyet kemeri takılı şekilde koltuğunda oturan yolcu yaralandı.

‘ARIZA BİLİNİYORDU’

Bilgiç’in avukatları Gökhan Alpertunga ve Arzu Yılmaz aracılığı ile konuyu yargıya taşıdı. Dava dilekçesinde yer alan iddialar bununla da sınırlı değil. Uçağın bagaj kapağıyla ilgili arızanın kazadan önce kayıtlara geçtiği, hatta sarkma tespit edilmesine rağmen parça değişimi yapılmadan uçağın sefere çıkarıldığı yer aldı. Bu durumun “basit ihmal değil, ağır hizmet kusuru” olduğu vurgulandı. Olay sonrası müdahale için gelen sağlık personelinin ise yolcuya gerekli tıbbi desteği vermek yerine boş tutanak imzalatmaya çalıştığı iddia edildi.

Bilgiç’in bu duruma karşı çıkarak kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği belirtildi.

‘BOYNUM KIRILABİLİRDİ’

Bilgiç, kafa travmasının etkileri nedeniyle iş ve günlük yaşamının olumsuz etkilendiğini ifade etti. Bilgiç, yaşadığı

manevi yıkım nedeniyle 800 bin TL tazminatın, kaza tarihinden itibaren faiziyle birlikte tahsilini talep ediyor.

ÖLÜM KORKUSU YAŞIYOR

Dilekçesinde, “Müvekkil ölüm korkusunu iliklerine kadar hissetti” denildi.