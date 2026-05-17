Kırıkkale-Kulu kara yolu Doğanay Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Bayram B.'nin kontrolünü yitirdiği 71 FH 344 plakalı hafif ticari araç devrildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Bayram B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada yaralanan H.B., M.B. ve A.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.