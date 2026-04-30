Zaman zaman ilginç anlara sahne olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu kez hiç görmediği annesini aramak için programa katılan adamın anlattıkları duyanları şoke etti. Kadir Cem Düdük’ün, TikTok’ta yayınlara jeton göndermek için yaşadığı maddi kayıp dudak uçuklattı.

Hiç tanımadığı annesi Fatma Balakan’ı bulmak için yardım istediğini belirten Düdük, babasıyla annesinin ayrılmasının ardından annesinin izini kaybettiklerini söyledi. Düdük’ün maddi kayıplarına ilişkin anlattıkları ise en dikkat çeken detay oldu.

Düdük, TikTok canlı yayınlarıan hediye göndermek için ‘jeton’ satın aldığın ancak daha sonra kontrolünü kaybettiğini söylerken, durumun bir süre sonra kontrolden çıktığını anlattı.

Düdük, önce tarlasını sattığını söylerken daha sonra da borçları yüzünden evinin icralık olduğunu söyledi. Düdük evi akrabasına satmak zorunda kaldığını söylerken, anlattıkları sosyal medyanın gündemine oturdu.