Olay, akşam saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Ferahimşalvuz Mahallesi Şehit Mehmet Şen Bulvarı’nda meydana geldi. Bir marketin önünden yolun karşısına geçmeye çalışan Suzan Gök’e, Z.Ç. yönetimindeki 33 CYC 69 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 60 metre sürüklenen Gök ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gök, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TIR sürücüsü Z.Ç., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

