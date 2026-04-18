İngiliz müzayede evi Henry Aldridge and Son, Titanik faciasından kurtulan Laura Mabel Francatelli'ye ait can yeleğini açık artırmayla satışa sundu. Yaklaşık 114 yıllık can yeleği 700 bin dolara (yaklaşık 530 bin sterlin - 32 milyon lira) alıcı buldu. Söz konusu yelek faciadan kurtulan bir yolcuya ait, satılan tek örnek oldu. TARTIŞMALI FİLİKADAN KURTULMUŞTU Francatelli, kapasitesi 40 kişi olmasına rağmen yalnızca 12 kişiyle denize indirilen ve geri dönmediği için eleştirilen "Lifeboat No. 1" adlı filikada hayatta kalmıştı.

