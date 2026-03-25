Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün 66. Dünya Tiyatro Günü’nü kutlaması kapsamında geniş kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı. Açıklamaya göre, 27 Mart Cuma günü, 13 yerleşik, 5 turne ve 2 münferit turne ile toplam 19 ilde, 32 sahnede tiyatro oyunları ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak.

27 MART'TA TİYATROLAR ÜCRETSİZ OLACAK

Devlet Tiyatroları’nın 27 Mart Cuma günü sahneleyeceği 32 oyunun programı şöyle:

Ankara Devlet Tiyatrosu: Büyük Tiyatro ‘Sefiller’, Şinasi Sahnesi ‘Dosya: Kelebek’, Küçük Tiyatro ‘Bu Da Geçer Ya Hu’, Akün Sahnesi ‘Doğum’, Oda Tiyatrosu ‘Cephede Piknik’, Pursaklar DT Sahnesi ‘Sessizlik! Kayıttayız!’.

İstanbul Devlet Tiyatrosu: AKM Tiyatro Salonu ‘Bence Katil Öldürdü’, Mecidiyeköy Büyük Sahne ‘Palyaço Bar’, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne ‘Muallak’, Küçükçekmece CKSM Sahnesi ‘Callback’, Fatih Belediyesi Kültür Sanat Merkezi ‘Gergedanlar’.

İzmir Devlet Tiyatrosu: Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi ‘Radyo-yu Hümayun’, Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi ‘Fareler ve İnsanlar’, Urla Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi ‘Göç Hayaller Kumpanyası’.

Bursa Devlet Tiyatrosu: Ahmet Vefik Paşa Sahnesi ‘Scapin ve Yeni Dolapları’, Feraizcizade Oda Tiyatrosu ‘Mağara Kadını’.

Adana Devlet Tiyatrosu: Ziyapaşa Bulvarı’nda Close-Act yapımı Hollanda gösterisi ‘Avenir’.

Trabzon Devlet Tiyatrosu: Haluk Ongan Sahnesi ‘Buzlar Çözülmeden’.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu: Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi ‘Uzunharmanlar’da Bir Davetsiz Misafir’.

Antalya Devlet Tiyatrosu: Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi Küçük Salon ‘Yoldan Çıkan Oyun’.

Erzurum Devlet Tiyatrosu: Erzurum DT Sahnesi ‘Yalancının Mumu’.

Konya Devlet Tiyatrosu: Konya DT Sahnesi ‘Esas Misafir’.

Sivas Devlet Tiyatrosu: Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi ‘Berlin Berlin (Duvarın Gölgesinde Bir Komedi)’.

Van Devlet Tiyatrosu: Van Kültür Merkezi Sahnesi ‘Bernarda’.

Kayseri Devlet Tiyatrosu: Kayseri DT Sahnesi ‘Siyahlı Kadın (Bir Hayalet Oyunu)’.

Gaziantep Devlet Tiyatrosu: Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi ‘7 Dakika’.

Malatya Devlet Tiyatrosu: Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu ‘Timur ve Yıldırım’.

Çorum Devlet Tiyatrosu: Çorum DT Tuncer Cücenoğlu Sahnesi ‘Antre’.

Denizli Devlet Tiyatrosu: Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezi DT Sahnesi ‘Ölü Canlar’.

Ordu Devlet Tiyatrosu: Ordu DT Sahnesi ‘Yalancının Resmi’.

Münferit Turne: Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü katkılarıyla Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde ‘Devlet Ana’ ve Ankara Türk Ocağı Sahnesi’nde çocuk oyunu ‘Boğaç Han’.