Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA) tarafından paylaşılan resmi tescil rakamlarına göre ocak ayında 37 adet satışla başlayan süreç, nisan ayında 18 adede kadar geriledi. Toplam pazarın 550 bin seviyelerinde olduğu bir ayda, Togg’un aldığı pay yüzde 0,02 gibi sembolik bir düzeyde kaldı.

TOGG'UN 2026 OCAK-NİSAN KARNESİ

Ay Aylık Tescil Adedi Yıl Başı Toplam (Kümülatif) Pazar Payı (%) Ocak 2026 37 37 %0,09 Şubat 2026 9 46 %0,02 Mart 2026 49 95 %0,04 Nisan 2026 18 113 %0,02

ALMAN DEVLERİNİN GÖLGESİNDE BAŞLANGIÇ

Aynı dönemde sadece nisan ayında Alman markaları (Volkswagen, BMW, Mercedes) yüz binlerce satış yaparken, Togg’un kümülatif 113 adetlik satışı pazardaki konumunu gösteriyor. Özellikle Çinli rakiplerden BYD’nin aynı dönemde sadece nisan ayında 4.705 adet tescil alması, Togg'un sadece yerli devlerle değil küresel yeni oyuncularla olan yarışta da çok geride kaldığını kanıtlıyor.