Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Kızılçubuk köyü sakinleri taşkın riskine karşı tahliye ediliyor.

Çayın kenarındaki köyde yaşayan vatandaşlar ve hayvanlarının, jandarmaların da yer aldığı ekiplerce tahliyesi yapılıyor.

Köyde Erbaa Kaymakamı Remzi Demir ve Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl de çalışmaları takip etti.

TURHAL’DA ARAZİLER SULAR ALTINDA KALMIŞTI

Tokat'ın Turhal ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak Nehri ile Karasu ve Hotan derelerinin geçtiği bölgelerde taşkın meydana gelmiş, ilçeye bağlı Hamide ve Kızkayası köyleri ile Hamam, Borsa, Çevlikler, Varvara ve Gaziosmanpaşa Mahalleleri’nde araziler su altında kalmıştı.