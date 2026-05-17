Bölgedeki kayalık alanda yer alan oluşum, özellikle turistlerin ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor. Uzaktan bakıldığında dev kayanın düşecekmiş gibi görünmesi sosyal medyada da sık sık gündem oluyor.

DEV KAYA KÜÇÜK BİR NOKTADA DENGELENİYOR

'Pedra da Maravilha' adı verilen oluşumun en dikkat çekici özelliği, büyük kayanın yalnızca küçük bir temas noktası üzerinde duruyor gibi görünmesi.

Uzmanlara göre kaya, milyonlarca yıl boyunca rüzgar ve yağmurun oluşturduğu aşınmalar sonucunda bugünkü şeklini aldı. Bölgedeki farklı kaya katmanlarının zamanla erimesiyle sıra dışı görünüm ortaya çıktı.

TURİSTLERİN GÖZDESİ OLDU

Doğa oluşumu son yıllarda Brezilya’nın dikkat çeken turistik noktalarından biri haline geldi. Bölgeye gelen ziyaretçiler dev kayanın altında fotoğraf çektiriyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise kayanın görüntüsünü 'yerçekimine meydan okuyor' şeklinde yorumluyor.

BÖLGE HALKI 'MUCİZE TAŞI' DİYOR

Yerel halkın uzun yıllardır 'Mucize Taşı' olarak adlandırdığı oluşum, Paraíba’nın kırsal bölgelerindeki en ilginç doğal yapılardan biri olarak gösteriliyor. Uzmanlar, bölgedeki benzer kaya oluşumlarının jeolojik açıdan önemli örnekler arasında yer aldığını belirtiyor.