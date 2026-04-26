Yeni açılan atık yakma ve enerji üretim tesisi, yılda yaklaşık 265 bin ton evsel atığı işleyebilecek kapasiteye sahip. Bu süreçte ortaya çıkan enerjiyle hem elektrik üretilecek hem de şehir ısıtma sistemine katkı sağlanacak.

Yetkililere göre tesis yılda yaklaşık 100 bin MWh elektrik ve 200 bin MWh ısı enerjisi üretecek. Bu miktar, yaklaşık 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde.

ÇÖP ARTIK KAYNAK OLARAK KULLANILACAK

Tesis, geri dönüştürülemeyen atıkları değerlendirerek depolama alanlarına giden çöp miktarını ciddi ölçüde azaltmayı hedefliyor. Özellikle karışık evsel atıkların enerjiye dönüştürülmesi, şehirdeki atık yönetimi sistemini daha verimli hale getirecek.

Ayrıca proje kapsamında plastik, metal ve kağıt gibi geri dönüştürülebilir malzemelerin ayrıştırılabileceği bir sistem de bulunuyor. Bu sayede yılda yaklaşık 30 bin ton atık yeniden ekonomiye kazandırılabilecek.

ÇEVRECİ TEKNOLOJİ KULLANILIYOR

Tesis, çevreye zarar vermemek için gelişmiş filtreleme ve emisyon kontrol sistemleriyle donatıldı. Avrupa standartlarına uygun şekilde çalışan sistemde, zararlı gazlar arıtılarak atmosfere veriliyor.

DEV PROJE RESMEN AÇILDI

Uzun süredir planlanan ve 2021’de inşasına başlanan tesis, test süreçlerinin ardından 2026 yılında resmi olarak hizmete alındı.

Bu proje, Varşova’nın enerji ihtiyacını kısmen karşılamanın yanı sıra, şehirdeki atık sorununa da modern bir çözüm sunmayı hedefliyor. Uzmanlara göre bu tür tesisler, büyük şehirlerde hem çevreyi koruma hem de enerji üretimi açısından giderek daha önemli hale geliyor.