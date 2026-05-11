Kazı ekibi, kemiklerin düzensiz şekilde değil belirli bir alanda toplandığını ve bunun bilinçli bir kullanımın parçası olabileceğini açıkladı. Uzmanlara göre bölge, Neolitik dönemde hayvan kürklerinin işlendiği veya depolandığı özel bir merkez olarak kullanılmış olabilir.

Çukurun içinde 1.500’den fazla kunduz kemiği tespit edildi. Uzmanlar bunun tarih öncesi döneme ait organize bir kürk işleme alanı olabileceğini düşünüyor.

ARAŞTIRMACILARI ŞAŞIRTAN DETAY

Bulunan kemiklerin büyük bölümünün yalnızca belirli yaş grubundaki kunduzlara ait olması dikkat çekti. Bu durumun tesadüfi olmadığına dikkat çeken uzmanlar, tarih öncesi toplulukların kürk kalitesine göre seçim yaptığı ihtimali üzerinde duruyor.

Arkeologlar ayrıca bazı kemiklerde kesici alet izleri tespit etti. Bu izlerin hayvanların sistemli biçimde işlendiğini gösterdiği belirtiliyor. Araştırma ekibine göre keşif, Avrupa’daki ilk organize hayvan ticaretlerinden birine dair önemli ipuçları sunabilir.

TARİH ÖNCESİ TİCARET AĞI OLABİLİR

Bilim insanları, kunduz kürkünün binlerce yıl önce oldukça değerli bir malzeme olduğunu düşünüyor. Soğuk iklim şartlarında kullanılan bu kürklerin farklı bölgelere taşınmış olabileceği belirtiliyor.

Kazı alanında bulunan taş aletler ve yanık izleri de bölgede uzun süreli insan faaliyetleri yaşandığını ortaya koydu. Araştırmacılar şimdi çukurun yalnızca bir işleme alanı mı yoksa daha büyük bir ticaret ağının merkezi mi olduğunu anlamaya çalışıyor.

Uzmanlara göre keşif, tarih öncesi insanların doğayla ve ticaretle kurduğu ilişkinin sanılandan çok daha karmaşık olduğunu gösterebilir.