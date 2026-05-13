Galatasaraylı Lucas Torreira, Beyoğlu’ndaki bir AVM’de 32 yaşındaki Yusuf Y.’nin yumruklu saldırısına uğradı. Uruguaylu oyuncunun saldırıya uğradığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Lucas Torreira'ya saldırmaya çalışan şahsa Torreira'nın yardımcısı tarafından müdahale edildiği görülürken şahıs hızla olay yerinden ayrıldı.

Saldırı anında Torreira'nın yanında babası ve kız kardeşinin de olduğu görüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Torreira'ya saldıran şüpheli ifadesinde sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip ederek AVM'ye geldiğini söyledi. Şüpheli Yusuf Y. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Yusuf Y.'nin kasten yaralamadan 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.