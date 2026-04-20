Trabzonspor, Süper Lig’de sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir FK ile 1-1 berabere kalırken, son dakikada yediği golle kritik 2 puan bıraktı. Bordo-mavililer, bu sonuçla ligde üst üste ikinci maçını da kazanamayarak önemli bir istatistiğe imza attı.

ŞUT PERFORMANSI SINIFTA KALDI

Trabzonspor, Başakşehir karşısında yalnızca 2 isabetli şut çekerek bu sezon iç sahadaki en düşük hücum performanslarından birini sergiledi. Bordo-mavililer, daha önce sadece Kocaelispor maçında (1 isabetli şut) bu seviyenin altında kalmıştı. Hücumda üretkenlik sorunu yaşayan Karadeniz ekibi, maç boyunca istediği baskıyı kurmakta zorlandı.

SERİSİ SONA ERDİ

Süper Lig’de son 2 haftada 4 puan kaybeden Trabzonspor, Aralık 2025’ten bu yana ilk kez üst üste 2 karşılaşmayı galibiyetsiz geçti. Bordo-mavililer, daha önce yakaladığı çıkışı sürdürme fırsatını ise değerlendiremedi.

Karşılaşmada uzun süre önde götürdüğü skoru koruyamayan Trabzonspor, uzatma dakikalarında gelen golle sarsıldı. RAMS Başakşehir FK forması giyen Davie Selke, 90+2’nci dakikada attığı golle takımına 1 puanı kazandırırken, bu gol aynı zamanda Trabzonspor’un bu sezon yediği en geç gol olarak kayıtlara geçti.