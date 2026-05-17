Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan edip ilk 4 sıranın netliğe kavuşmasının ardından kulüpler, transfer çalışmalarına hız verdi. Trabzonspor, Beşiktaş'tan 8.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ernest Muçi'nin tapusunu alarak sezonu açtı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Bordo-Mavililer, Beşiktaş ile anlaşmaya varamayan kiralık yıldız El Bilal Toure için de devreye girdi. Karadeniz devinin, Malili golcünün kulübü Atalanta ile temasa geçtiği ifade edildi.

AVRUPA İSTEĞİYLE REDDETTİ

Sezon başında Siyah-Beyazlıların Serie A ekibi Atalanta'dan 3.3 milyon euro bedelle kiraladığı El Bilal Toure, sözleşmesindeki opsiyon gereği 15 gol atması halinde 15 milyon euro karşılığında Beşiktaş'ın tapulu futbolcusu olacaktı. Ancak opsiyon devreye girmedi; taraflar da anlaşamadı.

Malili golcü, opsiyon dışında da transferi gerçekleştirmek isteyen Siyah-Beyazlıları kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söyleyerek reddetti. Önceliğini İtalya, Fransa ya da Almanya ligleri olarak belirleyen Malili yıldız için Trabzonspor devreye girdi.

Atalanta ile görüşmelere başlayan Bordo-Mavililer, İtalyan kulübüyle 2028'e dek sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki hücumcuyu kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 26 maça çıkan El Bilal, 7 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 15 milyon euro...