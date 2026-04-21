Trabzonspor, kalede derinliğini artırmak ve yerli rotasını güçlendirmek adına transfer çalışmalarına hız verdi.

KALE İÇİN YERLİ HAMLESİ: TARIK ÇETİN’E RESMİ TEKLİF!

Yeni sezon öncesi transfer operasyonlarını erkenden başlatan Trabzonspor, kaleyi sağlama almak istiyor. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; bordo-mavili yönetim, başarılı kaleci Tarık Çetin’i kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı.

Uğurcan Çakır’ın ardından kaleye kiralık çözüm bulan ve kadrosuna Onana'yı katan Trabzonspor'da sezon sonu için yeni hamle geldi. Bordo-mavili teknik heyet, aradığı ismi Süper Lig tecrübesiyle dikkat çeken Tarık Çetin’de buldu. Yerli kuralını da göz önünde bulunduran Karadeniz ekibi, oyuncu tarafıyla görüşmelere başladı ve resmi teklifini iletti.

KALE REKABETİ ARTACAK

Son dönemdeki performansıyla dikkat çeken Tarık Çetin’in, Trabzonspor’un teklifine sıcak baktığı ve kısa sürede imzaların atılacağı belirtiliyor. Bu hamleyle birlikte Trabzonspor, hem kale rekabetini artırmayı hem de uzun maratonlu sezonda oluşabilecek sakatlıklara karşı yerli eldiven güvencesini elinde bulundurmayı planlıyor.