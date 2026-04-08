Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray'ı mağlup ederek taraftarını mutlu eden Trabzonspor'da yönetim, önemli bir hamle daha yaptı. Bordo-Mavililer, sezon sonunun yaklaşmasıyla forma fiyatlarında rekor düzeyde indirime gitti.

Trabzonspor, 3.199 TL olan forma fiyatlarını 1967 TL olarak belirledi. Bordo-Mavili yönetim geçtiğimiz günlerde de maç biletlerini 61 TL olarak açıklamıştı.

Karadeniz ekibininin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "ŞİMDİ HEP BERABER KENETLENME ZAMANI! Sezonun son 6 haftasına girerken, tribünde, sokakta, şehirde ve her yerde aynı renklerin altında birleşme zamanı. Formasız kimse kalmasın diye sezon sonuna kadar tüm formalarımızda özel kampanya başlatıyoruz. 3.199 TL olan formalarımız, 1967 TL’ye taraftarlarımızla buluşuyor. Takımının yanında olduğunu göstermek, bu büyük kenetlenmenin bir parçası olmak isteyen herkesi forma kampanyamıza destek vermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.