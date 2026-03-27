Sürücülerin ve yayaların güvenliğini artırmak amacıyla trafik ışıklarına dördüncü bir renk olarak "beyazın" eklenmesi, İtalya'nın başkenti Roma'da resmi olarak tartışılmaya başlandı.

ABD'deki Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nin araştırmalarına dayanan bu sistem, otonom araçların kavşaklardaki trafik akışını yapay zeka ve dijital koordinasyonla devralmasını öngörüyor.

DÖRDÜNCÜ IŞIK NASIL ÇALIŞACAK?

İtalya Otomobil Kulübü (ACI) Teknik Alan Başkanı Luigi Di Matteo tarafından başkentte tanıtılan sistem, otonom araçların bilişim ve iletişim yeteneklerinden yararlanmayı amaçlıyor.

Sistemin Devreye Girmesi: Kavşakta yeterli sayıda otonom araç biriktiğinde trafik ışığı beyaza dönecek. Bu renk, kavşağın artık sensörler ve yapay zeka tarafından yönetildiğini işaret edecek.

İnsan Sürücülerin Rolü: Beyaz ışık yandığında, otonom olmayan geleneksel araç sürücülerinin yapması gereken tek şey öndeki aracı takip etmek olacak. Birbiriyle ve altyapıyla konuşan otonom araçlar, geçişi otomatik olarak optimize edecek.

Sistemin savunucuları, yolları tamamen akıllı hale getirmenin tüm trafik sorunlarını sihirli bir şekilde çözmeyeceğini kabul etse de, ciddi iyileştirmeler vadediyor.

Di Matteo'nun işaret ettiği başlıca faydalar şunlar:

Akıcı Trafik ve Temiz Hava: Gerçek zamanlı veri analizi sayesinde bekleme ve seyahat süreleri kısalacak, bu da doğrudan karbon emisyonlarının azalmasını sağlayacak.

Artırılmış Güvenlik: Trafik kazalarının en büyük nedeni olan "insan faktörü", otonom sistemlerle en aza indirilecek. Dijital tabelalar ve erken uyarı sistemleri ekstra bir güvenlik katmanı oluşturacak.

Sistemin hayata geçebilmesi için çözülmesi gereken iki büyük engel bulunuyor:

Siber güvenlik (sistemlerin hacklenmeye karşı korunması) ve otonom araçlar ile geleneksel otomobillerin aynı yolda güvenle bir arada var olabilmesi.

Romamobilità verilerine göre; projenin tartışıldığı Roma'da şu an Roma Servizi per la Mobilità tarafından yönetilen toplam 1.458 adet trafik ışığı bulunuyor ve bunların 793'ü halihazırda merkezi bir sisteme bağlı olarak çalışıyor. Bu merkezi altyapı, başkenti yeni nesil "akıllı trafik ışıkları" için güçlü bir test adayı yapıyor.