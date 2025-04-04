Sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapan ve TRT'ye bağlı TABİİ Platformunda rol alacağı Muhabir adlı dizinin kadrosundan çıkartılan oyunculardan Başak Gümülcinelioğlu sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

"EKMEĞİN ER YA DA GEÇ KAZANILDIĞINI BİLİRİM"

Ünlü oyuncunun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Dün tahmin edersiniz ki yoğun geçen bir gün oldu, ancak onca destek mesajını da cevapsız bırakmak istemedim.

Ülkemin eksiksiz her bölgesinin onlarca köyünde yıllarca hizmet etmiş, kendi ayakları üstünde duran bir ebe- hemşire kadın tarafından büyütüldüm. Hakkımı savunmayı o öğretti bana. Boğazımdan sadece annemle babamın çalışarak kazandığı lokmalar geçti. Atatürk'ü, ülkemi, kültürümü, dinimi tanıyarak, haklarımı bilerek, doğru yerde dürüstçe konuşmayı ilke edinerek yetiştirildim. Hiç kimsenin işinde, hakkında gözümü bırak, fikrim bile olmadı. Kazandığım her lokma için gece gündüz okudum, yeri geldi 3 işte birden çalıştım.

Ekmeğin er ya da geç hak eden tarafından elbet kazanıldığını da layığıyla bilirim.

34 yaşında yetişkin bir kadın olarak, biliyorum ki omurga herşeydir. Kaybedilmemesi gereken en önemli şey ise karakterdir.

Yanımda olduğunuz için teşekkür ederim.

Saygıyla,

Başak"