ABD Başkanı Donald Trump dün akşam Miami'de tarihe geçecek sözler söyledi. Aynı konuşmada "başarılı insanlarla görüşmek istemediğini" açıklayan Trump, Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman'ın da 'g...tünü öptüğünü' diye ekledi

Miami'deki Suudi Arabistan destekli yatırım gecesinde konuşan Trump, İran'ın füze ve İHA saldırılarında hedef alınan Suudi Arabistan'ın korumak için ABD hava savunma füzelerinin çalıştığını vurguladı. Bölge ülkelerinin ABD'ye iyi davranmak zorunda olduğunu söyledi.

Trump, Selman hakkında “Benim g...tümü öpeceğini hiç düşünmemişti, gerçekten hiç... ve şimdi bana karşı nazik davranmak zorunda... bana karşı nazik olsa iyi olur, öyle olmak zorunda...” diye konuştu.

ABD Başkanı daha sonra Selman'ın İsrail'le olan İbrahim anlaşmalarına katılması gerektiğini vurguladı.

'BAŞARILI İNSANLARDAN NEFRET EDİYORUM'

Aynı konuşmada Trump, 'başarılı insanlarla vakit geçirmeyi' sevmediğini de ekledi. Onun yerine "kaybedenleri çok sevdiğini" belirtti.

Trump "Başarısız insanlarla takılıyorum çünkü bu kendimi daha iyi hissettiriyor. Çok, çok başarılı olan ve başarı öykülerini dinlemek zorunda kaldığın erkeklerden nefret ediyorum. Benim başarılarımı dinlemeyi seven insanları seviyorum" diye konuştu.

Konuşmasının devamında iddiaların aksine gazetecilere karşı çok açık olduğunu iddia eden Trump "Benimle herşeyi konuşabilirsiniz. İsterseniz seks konuşabilirsiniz, konuşurum" dedi.

'SIRADAKİ HEDEF KÜBA'

Trump, herhangi bir barış anlaşmasına varılabilmesi için İran’ın Hürmüz Boğazı’nı petrol sevkiyatlarına yeniden açması gerektiğini söyledi.

Miami'de Suudi Arabistan destekli bir yatırım forumunda konuşan Trump, bu hayati öneme sahip su yoluna “Trump Boğazı” adını bile verdi.

Trump“Trump Boğazı'nı açmak zorundalar. Yani, Hürmüz'ü,” dedikten sonra “Affedersiniz... Çok özür dilerim — ne korkunç bir hata,” diye ekledi.

Aynı konuşmada ABD Başkanı gelecek askeri hedefine de duyurdu. Trump "Gelecek hedef Küba. Bunu dememişim gibi davranın. Lütfen basın bunu dediğimi unutsun. Ama gelecek hedef Küba" diye konuştu.