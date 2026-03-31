Buckingham Sarayı ile Başkan Trump salı günü İngiltere Kralı III. Charles’ın nisan ayı sonunda Amerika Birleşik Devletleri’ne resmi bir devlet ziyareti düzenleyeceğini duyurdu.

27-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek bu seyahat iki ülke arasındaki tarihi bağları pekiştirmeyi ve Amerikan bağımsızlığının 250. yıl dönümünü kutlamayı hedefliyor.

Başkan Trump Truth Social hesabından yaptığı açıklamada "Melania ve ben Birleşik Krallık Kralı ile Kraliçesi majestelerinin 27-30 Nisan tarihlerinde tarihi bir devlet ziyareti için Amerika Birleşik Devletleri’ni ziyaret edeceklerini ve bu ziyaret kapsamında 28 Nisan akşamı Beyaz Saray'da güzel bir ziyafet yemeği düzenleneceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz; büyük ülkemizin 250. yıl dönümünü andığımız bu yıl bu önemli olay çok daha özel bir anlam kazanacak" açıklamasını yaptı.

Daha önce Galler Prensi sıfatıyla ülkeyi 19 kez ziyaret eden Charles kral olarak ilk kez ABD topraklarına ayak basacak.

ABD'NİN AVRUPA'DAKİ DOSTU

İngiltere Kralı'nın Washington ziyareti Amerika ile İngiltere arasındaki ilişkilerin oldukça kırılgan olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.

Başkan Trump Başbakan Keir Starmer’ın ABD ve İsrail tarafından İran’a karşı yürütülen savaşa katılma konusundaki tereddütlerini açıkça eleştirse de Londra yönetimi ABD kuvvetlerinin İngiliz üslerini savunma amaçlı kullanmasına onay verdi. İspanya, İtalya ve Fransa ise bu durumu reddediyor.

Diplomatik kaynaklar haziran ayında Hollanda Kralı Willem-Alexander’ın da Beyaz Saray’da konaklayacağı bir ziyaret planladığını bildirdi.

Geçtiğimiz Eylül ayında Windsor Kalesi’nde Kral Charles ve Kraliçe Camilla’nın ev sahipliğindeki devlet yemeğine katılan Trump bu yeni davetle birlikte transatlantik ittifakını sembolik bir törenle güçlendirmeyi amaçlıyor.