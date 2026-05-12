ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlik sırasında kameralar karşısında uyuklarken görüntülendi. Oval Ofis’te gerçekleştirilen programda, Medicare ve Medicaid Hizmetleri (CMS) Direktörü Mehmet Öz, Cumhuriyetçi Senatör Katie Britt ve ABD Sağlık Bakanlığı yetkilisi Dorothy Fink gibi isimler de yer aldı.

KADINLAR KONUŞTU TRUMP UYUDU

Programda ABD’li kadınların daha fazla çocuk sahibi olmasını teşvik etmeye yönelik bir kampanya kapsamında hazırlanan yeni internet sitesinin tanıtımı yapılıyordu.

Etkinlik sırasında diğer katılımcılar konuşmalarını sürdürürken, Donald Trump’ın gözlerini kısa süreliğine kapattığı ve uykulu bir halde olduğu kameralara yansıdı.

ABD TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Trump’ın son dönemde çeşitli kamu etkinliklerinde benzer şekilde yorgun görüntüler sergilediği iddiaları da kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.