CNN Internatonal'da yer alan habere göre Washington DC’de görülen davada, Federal Savcı George A. Massucco-LaTaif, Fed merkez binasının milyarlarca dolarlık tadilatıyla ilgili Jerome Powell’a yönelik suçlamaları değerlendiren yargıca şaşırtıcı bir savunma yaptı. 3 Mart'ta gerçekleşen ve tutanakları yeni açıklanan duruşmada yargıç, "Tadilatla ilgili herhangi bir dolandırıcılık veya suç teşkil eden fiile dair elinizde ne kanıt var?" sorusunu yöneltti.

Savcı Massucco-LaTaif ise bu soruya, "Şu an için bilmiyoruz. Ancak bu meseleyi incelememiz için 1,2 milyar adet (dolar) sebebimiz var" yanıtını vererek somut bir delil yerine bütçe aşımına dikkat çekti.

"BAZI ÜLKELERİN GSYH'SİNDEN DAHA BÜYÜK BİR ARTIŞ"

Fed’in 2,5 milyar dolarlık genel merkez tadilatındaki maliyet artışlarını "şüpheli" bulan savcılık, mahkemedeki savunmasında sert ifadeler kullandı. 1,2 milyar dolarlık ek maliyetin küçük bir ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYH) eşdeğer olduğunu hatırlatan Massucco-LaTaif, "Sırf bina tarihi diye bu devasa artışı görmezden mi geleceğiz? Burada yolunda gitmeyen bir şeyler var" dedi.

Savcı, soruşturma başlatmak için "büyük bir suç şüphesine" gerek olmadığını basit bir ihbar veya mantığa aykırı bir durumun yeterli olduğunu savundu.

BEYAZ SARAY-FED HATTINDA 'BAĞIMSIZLIK' KRİZİ

Adalet Bakanlığı tarafından Ocak ayında başlatılan bu soruşturma, Başkan Donald Trump’ın faiz indirimi konusunda Powell’ı hedef alan sert açıklamalarının ardından gelmişti. Trump, Powell’ı kişisel hakaretlerin yanı sıra beceriksizlik ve yolsuzlukla suçlamıştı.

Piyasa uzmanları ve hukukçular, bu hamleyi Fed’in bağımsızlığını sarsmaya yönelik siyasi bir müdahale olarak yorumluyor. Powell ise kendisine yönelik mahkeme celbinin ardından yayınladığı videoda soruşturmanın "siyasi bir baskı kampanyasının parçası" olduğunu vurgulamıştı.

MAHKEMEDEN 'BAHANE' ÇIKIŞI: SORUŞTURMA DURDURULDU

Savcılığın argümanlarını ikna edici bulmayan Yargıç Boasberg, Powell’a yönelik mahkeme celplerini iptal etti. Kararında ağır ifadeler kullanan Boasberg, hükümetin suç isnadı için "neredeyse sıfır kanıt" sunduğunu belirtti. Yargıç, sunulan gerekçelerin o kadar zayıf ve dayanaksız olduğunu bu durumun ancak bir "bahane" (pretextual) olarak nitelendirilebileceğini ifade etti.

SİYASİ KÖRDÜĞÜM: HALEF-SALEF

Jerome Powell’ın görev süresi Mayıs ayında doluyor. Trump, Powell’ın yerine Kevin Warsh’ı aday gösterse de Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis gibi kilit isimler, Powell hakkındaki cezai soruşturma netleşmeden yeni bir atama oylamasına sıcak bakmıyor.

Bu durum dünyanın en büyük ekonomisinin para politikasını yöneten kurumun tepesinde belirsizliğin bir süre daha devam edeceğini gösteriyor.