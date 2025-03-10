ABD Başkanı Donald Trump’ın, Grönland’ı yeniden satın almak istediğini dile getirdi. Kendine ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Kongre'ye hitaben yaptığım konuşmada da açıkça ifade ettiğim üzere, ABD Grönland halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kuvvetle desteklemektedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana olduğu gibi SİZİ GÜVENDE TUTMAYA devam edeceğiz. Yeni iş alanları yaratmak ve SİZİ ZENGİNLEŞTİRMEK için MİLYARLARCA DOLAR YATIRIM YAPMAYA HAZIRIZ - Ve eğer isterseniz, sizi Dünyanın En harika ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olmaya davet ediyoruz!" paylaşımını yaptı.

Ancak bu açıklamalar, Grönland'da istenilen etkiyi yaratmadı. Birçok Grönland'lı, ABD Başkanı'nın tavrını ve açıklamalarını "saygısızlık" olarak nitelendirdi.

Grönland Başbakanı Mute Egede, Pazartesi günü Danimarka kamu yayıncısı DR’ye verdiği röportajda, “biz saygıyı hak ediyoruz ve ABD Başkanı’nın son dönemde bu saygıyı gösterdiğini düşünmüyorum” dedi.

Trump, geçen hafta Kongre’ye hitabında Grönland’ın "inanılmaz insanları" için refah ve güvenlik vadederek adayı satın alma isteğini yinelemişti.

TRUMP'IN İSTEDİĞİNİN TAM TERSİ OLUYOR

Egede, ABD başkanının son dönemdeki tutumunun, Grönland halkını Washington’a daha mesafeli hale getirdiğini belirtti ve “Amerikan başkanının son dönemde yaptıkları, insanların eskiden olduğu kadar ABD’ye yakın olmak istememelerine neden oldu” dedi.

Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge olarak kendi geleceğini belirleme hakkına sahip. Egede, Grönland’ın yalnızca halkına ait olduğunu ve bağımsızlığı desteklediğini vurguladı.

Grönland Başbakanı, “Geleceğimizi inşa ederken bize saygı gösteren ülkelerle ilişkileri güçlendirmeye daha fazla çaba harcamalıyız” diye konuştu. Açıklamalar, salı günü düzenlenecek genel seçimlerin hemen öncesinde geldi.

Grönland, geniş maden yataklarına, petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahip olmasına rağmen ekonomik gelişimi yavaş ilerliyor. Şu anki ekonomik yapı büyük ölçüde balıkçılığa ve Danimarka’dan gelen yıllık sübvansiyonlara dayanıyor.

Yakın zamanda yapılan bir anket, Grönlandlıların yüzde 85’inin ABD’ye katılmak istemediğini gösterdi. Katılımcıların neredeyse yarısı, Trump’ın ilgisini bir tehdit olarak gördüğünü ifade etti.