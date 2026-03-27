Amerikan siyasetinde "anket devri" resmen kapandı, "tahmin piyasaları" dönemi başladı. 2024 seçimlerinde geleneksel şirketlerin aksine Donald Trump’ın galibiyetini bilen dev platform Polymarket, 2028 seçimleri için ilk bombayı patlattı. Bahisçiler, Trump yönetiminin ilk aylarındaki yüksek tansiyonun ardından rotayı keskin bir şekilde Demokratlara kırdı.

ANKETLER DEĞİL, ‘CÜZDAN’ KONUŞUYOR!

Geleneksel anket şirketleri hala 2024’ün şokunu atlatamamışken, milyarlarca doların döndüğü Polymarket’teki canlı veriler Demokrat Parti’nin kazanma ihtimalini %57 olarak ilan etti. Cumhuriyetçiler ise Trump-Vance ikilisinin ekonomi ve dış politikadaki sert hamlelerinin ardından %43 bandına geriledi. Analistler, "İnsanlar sadece fikirlerini değil, paralarını ortaya koydukları için bu veriler anketlerden çok daha ürkütücü" yorumunu yapıyor.

NEDEN BU KESKİN DÖNÜŞ?

Yabancı ekonomi ve siyaset mecralarında (Fortune, Bloomberg) yer alan analizlere göre, bahisçilerin "Mavi Dalga"ya yönelmesinin arkasında üç temel neden var:

Enflasyon ve faiz kararlarının piyasalarda yarattığı belirsizlik, seçmende "güven" kaybına neden oldu.

Ortadoğu'daki gerilimin ve olası bir İran savaşının Amerikan seçmeninde yarattığı "yeni macera" endişesi sandığa şimdiden yansıdı.

Beyaz Saray'ın medya, yargı ve bürokrasi ile girdiği sert polemiklerin, "ılımlı" ve merkeze yakın seçmeni Demokratlara ittiği görülüyor.

GAVIN NEWSOM ‘VELİAHTI’ ZORLUYOR

Piyasalarda sadece partiler değil, isimler de çarpışıyor. Demokrat kanadın en güçlü ismi olarak Kaliforniya Valisi Gavin Newsom öne çıkarken, Trump’ın "halefi" olarak görülen Başkan Yardımcısı JD Vance ile arasındaki makas daralıyor. Ancak toplam bahis hacminde Demokratlar, Cumhuriyetçileri şimdiden kuşatmış durumda.

BEYAZ SARAY’DA ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR?

Henüz seçime 2,5 yıl gibi uzun bir süre olsa da "kahin" platformun bu sert çıkışı, Washington koridorlarında soğuk duş etkisi yarattı. 2024’te "Trump kazanacak" diyerek dünyayı sarsan Polymarket’in bu kehanetinin tutup tutmayacağını zaman gösterecek; ancak görünen o ki, Cumhuriyetçiler için balayı dönemi şimdiden sona ermiş durumda.