İran savaşı 4. haftasına girerken, ABD Başkanı Donald Trump için çanlar çalmaya başladı. Eski Cumhuriyetçi Kongre çalışanı ve jeopolitik analist Brandon Weichert, Trump’ın "Operation Epic Fury" (Destansı Öfke) operasyonuyla kendi siyasi sonunu hazırladığını iddia etti. Weichert’e göre, küresel elitler Trump’ı önce savaşa soktu, şimdi ise popülaritesini bitirip kapının önüne koymaya hazırlanıyor.

"GEORGE W. TRUMP" BENZETMESİ

Trump’ın dev kitleleri peşinden sürükleyen karizmasının yerle bir edildiğini savunan Weichert, çarpıcı bir kıyaslama yaptı:

"Yaşamım boyunca gördüğüm en iyi üç kampanyacıdan birini aldılar ve onu George W. Bush’a dönüştürdüler. Tabanının en az yarısını kendisine küstürdüler. Cumhuriyetçilerin bu çöküşünün faturası tamamen Trump’a kesilecek."

"AZİL KAPIDA: YÜZDE 67 İHTİMAL!"

Analiz piyasalarında (Polymarket ve Kalshi) Trump’ın görevden azledilme ihtimali yüzde 67 seviyelerine kadar tırmandı. Weichert, Demokratların planını şu sözlerle ifşa etti:

"Önce onu ülke turuna çıkarıp 'Bakın kararları yüzünden ne kadar popülaritesini kaybetti' diyecekler. Bu, elitlerin son aşağılaması olacak. Ardından düğmeye basacaklar ve Trump bu kez gerçekten görevden uzaklaştırılacak."

"MAVİ TSUNAMİ" GELİYOR

İran savaşının tetiklediği akaryakıt zamları ve ekonomik krizin, 2026 ara seçimlerinde bir "Mavi Tsunami" (Demokratların ezici zaferi) yaratacağı ileri sürülüyor. Temsilciler Meclisi’nin kontrolünün el değiştirmesi durumunda, Trump’ın "hatalı savaş kararları" bahanesiyle azil sürecine sokulması bekleniyor.



Kaynak: Bu haber, Brandon Weichert’in 26 Mart 2026 tarihli açıklamaları ve güncel analiz piyasası verileri ışığında hazırlanmıştır.