ABD Başkanı Donald Trump’ın en güvendiği isimlerden biri olan ve şu an ABD Adalet Bakan Yardımcılığı koltuğunda oturan Todd Blanche, muhafazakar CPAC etkinliğinde yaptığı konuşmayla adeta siyaset kazanını kaynattı. Blanche, Trump yönetiminin asıl derdinin "ülke yönetmek" değil, seçim sonrası başlayacak "yargı fırtınasından" kaçmak olduğunu adeta itiraf etti.

"BURASI AMERİKA AMA HERKES KORKUYOR!"

Kürsüde adeta günah çıkaran Blanche, Trump’ın tüm kabinesinin ve Beyaz Saray çalışanlarının büyük jüri önüne çıkma korkusuyla yatıp kalktığını şu sözlerle ifade etti:

"Herkes korkuyor ki, eğer bir sonraki yönetimi kazanamazsak, hepimiz soruşturulacağız ve iddianameyle karşı karşıya kalacağız… Bu bir üçüncü dünya ülkesi değil, burası Amerika. Mevcut yönetimler, bir sonraki yönetimin onları soruşturmasından korkuyor!"

"GİZLİ SERVİS BİLE JÜRİYE ÇIKTI"

Kendi dönemlerinde yaşanan hukuki süreçleri "normal" gibi göstermeye çalışan Blanche, Trump’ın ekibindeki herkesin kıskaca girdiğini savunarak sistemin kendilerine karşı bir "silah" olarak kullanıldığını öne sürdü:

"Neden mi korkuyoruz? Çünkü önceki yönetimde de aynısı oldu. Başkan Trump’ın kabinesinin tamamı, Beyaz Saray’da çalışan herkes, hatta Gizli Servis detayı bile büyük jüriye (grand jury) çıkmak zorunda kaldı!"

MUHALEFETTEN SERT YORUM: “BU BİR İTİRAFTIR!”

The Lincoln Project tarafından paylaşılan görüntüler sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşırken, Demokrat kanattan tepkiler gecikmedi. Muhalif hukukçular ve siyasi analistler, Blanche’ın bu "korku dolu" açıklamalarını, yönetimin hukuki geleceğine dair bir "suçluluk psikolojisi" olarak yorumladı. Demokratlar, Adalet Bakanlığı’ndaki en üst düzey isimlerden birinin "yargılanmaktan korkuyoruz" demesinin, hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmadığını ileri sürdü.