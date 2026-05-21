ABD Başkanı Donald Trump’ın 23 Mart tarihinde sosyal medya üzerinden Tahran’ın enerji tesislerine yönelik saldırıları askıya aldığını duyurmasından sadece dakikalar önce petrol piyasasında mesai dışı saatlerde olağanüstü bir işlem hacmi yaşandı.

London Stock Exchange Group (LSEG) verilerine göre Trump’ın paylaşımı öncesindeki kısa süre içinde 800 milyon dolardan fazla ABD ve uluslararası petrol vadeli işlem sözleşmesi el değiştirdi. The Wall Street Journal'ın haberine göre bu durum piyasa düzenleyicileri arasında ciddi şüphe uyandırdı.

FİYATLARDAKİ SERT DÜŞÜŞ KAZANDIRDI

Trump’ın askeri müdahaleden vazgeçtiğini açıklamasının ardından petrol fiyatları yüzde 13’e varan sert bir düşüş kaydetti. Doğru zamanda pozisyon alan yatırımcılar bu düşüşten büyük kârlar elde etti. Rapora göre hacim bazlı ağırlıklı ortalama fiyatlar dikkate alındığında en az beş firmanın o günkü ham petrol vadeli işlemlerinden 5 milyon dolar veya üzerinde kazanç sağladığı belirtiliyor.

İÇERİDEN BİLGİ SIZDIRILDI MI?

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), işlem hacmindeki bu ani artışı mercek altına aldı. Vadeli işlem piyasalarını denetleyen kurum, Trump’ın 23 Mart’taki paylaşımından önceden haberdar olan birinin bu bilgiyi kullanıp kullanmadığını veya bilgiyi başkalarına sızdırıp sızdırmadığını araştırıyor.

İnceleme Altındaki Firmalar ve Kazançları: Forza Fund Ltd.: Yaklaşık 10 milyon dolar.

Qube Research & Technologies: Yaklaşık 5 milyon dolar.

Totsa (TotalEnergies iştiraki): Yaklaşık 200 bin dolar.

ŞİRKETLERDEN SAVUNMA: HABERLERİ TAKİP ETTİK

Haberde adı geçen şirketlerin şu an için herhangi bir suçla itham edilmediği vurgulandı. CFTC tarafından iletişime geçilen bazı firmalar, işlem kararlarını Trump’ın Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımdan yaklaşık 15 dakika önce yayınlanan bir haber başlığına dayandırdıklarını savundu.

CFTC'nin yürüttüğü kapsamlı soruşturma devam ediyor.