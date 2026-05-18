Ankara’da 7-8 Temmuz tarihinde yapılacak olan NATO Zirvesi hazırlıkları sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump ile 31 ülkenin lideri, zirve için Türkiye’ye gelecek. Liderlerin uçağının ineceği Etimesgut Havalimanı’nda zirve için yapılan değişiklikleri SÖZCÜ görüntüledi. ABD Başkanı’na ait olan ve adı “Trump Force One” olarak değiştirilen Boeing 757-200 tipi uçak da Etimesgut’a inecek.

KÖPRÜ VE BULVAR

Trump’ın uçağı rahat insin diye 2 bin 450 metre olan pist 3 bin metreye uzatıldı, pist genişliği de 42 metreden 60 metreye çıkarıldı, asfaltlandı. Böylece yeni pist ortaya çıktı. Mevcut pistler de yeniledi. Pistin aydınlatma direkleri de kurulmaya başlandı. 4 bin 800 metrekarelik konukevi de tamamlandı. Havalimanı; ara yol ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının yer alacağı “Ay Yıldız Yerleşkesi”ne de bağlanacak. “Ay yıldız Yerleşkesi” ve şehir merkezine ulaşımı kolaylaştıracak “Ay Yıldız Köprüsü” ile 40 metrelik “Ankara Bulvarı Altgeçidi” de yapılıyor.

9.5 MİLYAR İNŞAATA

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu havalimanında inceleme yaptı, “Yüzde 90’ın üzerinde fiziki gerçekleşme sağlandı” dedi. Toplam 160 bin metrekarelik bir alanda çalışma yapıldığını söyledi. Pist, apron ve taksi yollarının tamamlanması ile 600 bin metrekarelik kaplamalı imalat yapılacağını açıkladı. Pist ve apronların onarımı, Devlet Konukevi, yolların genişletilmesi, çevre düzeni, bölgedeki bazı binaların yıkımı ve diğer inşaat işleri için 9 milyar 506 milyon TL harcandı. Heyetler için yapılacak 2 milyar liralık harcama ile zirvenin maliyeti 11.5 milyar liraya çıkacak.

BAKANDAN DENETİM

ABD elçisine tepki: Sömürge valisi

Ankara’da iki gün üst üste Amerika protestosu vardı. Sol Parti, ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’a tepki gösterdi. Açıklamada. “Orta Doğu’ya ve Türkiye’ye bir rejim ithal etmek istiyor. Sen bu yetkiyi nereden alıyorsun, sömürge valisi Tom Barrack?” denildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformu ise dün “Küresel işgale hayır” eylemi düzenledi.