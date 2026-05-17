ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e gerçekleştirdiği tarihi resmi ziyaret, liderlerin görüşmelerinden ziyade arka planda yaşanan sıra dışı bir detayla dünya gündemine oturdu. Ziyaret sırasında devlet protokolünde görev yapan Çinli servis personelinin askeri disiplini ve pürdikkat tavırları, sosyal medyada adeta infial yarattı.

MİLİMETRİK VE SENKRONİZE

Paylaşılan videolarda, salondaki garsonların milimetrik ve tamamen senkronize hareketleri izleyenleri hayrete düşürürken, görüntülerin perde arkasına dair ortaya atılan şok edici bir iddia uluslararası kamuoyunu ikiye böldü.

ÖZEL EĞİTİMLİ AJAN İDDİASI

Milyonlarca kez izlenen ve küresel ölçekte viral olan görüntülerin ardından, istihbarat kaynaklarına dayandırılan çarpıcı bir iddia tartışmaların fitilini ateşledi. Sosyal medyada yayılan iddialara göre, Trump’ın hemen arkasında ve çevresinde görev yapan bu servis personelinin aslında sıradan birer çalışan olmadığı, Çin istihbarat birimlerine bağlı özel eğitimli ajanlar olduğu öne sürüldü.

Devlet protokolünün en üst düzeyinde yer alan bu garsonların, olası bir güvenlik krizine anında müdahale edebilecek ve liderlerin kritik konuşmalarını dinleyebilecek kapasitede özel olarak yetiştirildiği iddiası, diplomatik çevrelerde fısıltılara neden olsa da konuya ilişkin Pekin veya Washington yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi.



Dijital dünyadaki kullanıcıların bir kısmı, Çin’in devlet kültüründeki katı ve kusursuz disiplini "askeri düzeyde bir profesyonellik" olarak yorumlayıp takdir ederken; komplo teorisyenleri ve güvenlik uzmanlarının önemli bir kısmı ise casusluk iddialarının uluslararası protokol gerçekleriyle örtüştüğünü savunuyor.