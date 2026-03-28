Başkan Trump çarşamba günü İran'daki çatışmayı "savaş" olarak nitelendirmeyeceğini duyurdu. ABD Başkanı açıkça "onlar savaş diyor, ben operasyon diyorum. Bunun yasal bir sebebi var" diye konuştu.

Trump bir etkinlikte "Savaş kelimesini kullanırsanız ABD Kongre'sinden izin almak zorundayız. Operasyonda ise izin almak zorunda değiliz. Bu sebeple ben operasyon diyorum" dedi.

Trump, "bu belki de yapılması iyi bir şey değil" diye ekledi. Mevcut durumu "askeri operasyon" olarak adlandırmayı tercih ettiğini vurguladı.

Bazı durumlarda "askeri yok ediliş" kelimesini de kullanan Trump bu tutumla yönetimin hedefleri ve takvimi konusunda ABD yetkililerin kafasını özellikle karıştırdığını belirtti.

Başkan daha önce operasyonu bir savaş olarak nitelemişti. Şimdi ise yasal otorite tartışmalarından kaçınmaya çalışıyor.

HER SÖZÜ KAFA KARIŞTIRMAK İÇİN

Trump aynı konuşmada İran ve Venezuela'daki hamleler için "savaş" kelimesini kullandı. İran savaşının müdahaleden birkaç gün sonra bittiğini savundu.

Pazartesi günü Memphis'teki konuşmasında Demokratların İran'da yaşanan kanlı çatışmalara "savaş" dediğini aktardı ve kullanımı reddettiğini belirtti.

Aynı Savunma Bakanı unvanını "Savaş Bakanı" olarak değiştirmeyi de övdü. Ünvandan bahsederek "Bu kulağa daha hoş geliyor" dedi.

Ancak kamuoyuna yaptığı açıklamalarda tutarsızlıklar görülüyor. Operasyonun kapsamı konusunda farklı ifadeler kullanıyor.

Bir yandan zafer ilan ederken diğer yandan yasal tanımlamalardan kaçınıyor. Bu söylem karmaşası ise ABD Başkanı'nın oy oranlarına yansıdı.

Seçimleri benzeri görülmemiş bir başarıyla kazanan Trump'ın oy oranları yüzde 35'in altına geriledi. Kongre ve Senato seçimleri için partisini hazırlayan ABD Başkanı'nı iç siyasette zor günler bekliyor.