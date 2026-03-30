CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşa dair açıklamalarda bulundu. İsim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İmamoğlu "Türkiye’nin atacağı adımlar, Washington’dan gelecek yönlendirme ya da övgülere göre belirlenemez" dedi
ABD Başkanı Donald Trump 28 Mart'ta savaşın 29. gününde yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Harika bir lider" demişti.
Trump şöyle konuşmuştu:
Bence Türkiye şahaneydi. Bölgede olmayan ülkelerden muazzam bir destek geldi, Türkiye bize son derece destekleyici oldu. Bence Türkiye şahaneydi, harikaydı. Onlar istediğimiz şeylerin dışında kaldılar. Bence Erdoğan harika bir lider.
'TAM BAĞIMSIZLIK' VURGUSU
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin hesabından paylaşılan açıklamasında "Türkiye’nin atacağı adımlar, Washington’dan gelecek yönlendirme ya da övgülere göre belirlenemez" dedi
İmamoğlu'nun mesajı şöyle:
Bölgemizde savaş ve gerilim tırmanırken, en temel dış politika önceliğimiz ulusal çıkarlarımızı korumak, ülkemizi çatışmanın dışında tutmak ve barışçı çözüm kanallarını güçlendirmektir.
Bu tutum, tam bağımsız dış politika anlayışının gereğidir.
Türkiye’nin atacağı adımlar, Washington’dan gelecek yönlendirme ya da övgülere göre belirlenemez. Ülkemizin menfaatleri, halkımızın menfaatleridir.